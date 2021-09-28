زاهي حواس: أبحث عن مقبرة إيمحتب في سقارة

ألقى عالم الآثار المصرية المعروف عالميا د. زاهي حواس في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في مصر.

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وذلك في إطار فعالية "أيام مصر في الجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية" التي تقام حاليا في موسكو.

وكان بين الحضور سفير مصر لدى موسكو إيهاب نصر والدكتور محمد السرجاني الملحق الثقافي المصري، ومندوب من وزارة الخارجية الروسية ونائب في مجلس الدوما (البرلمان الروسي) والعديد من مندوبي الهيئات الحكومية.

وألقى السفير إيهاب نصر محاضرة، ثم عرض فيلما عن زاهي حواس لمده 8 دقائق.

وقال حواس: "إننا نبحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة وقد بدأت البعثة بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر".

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وتحدث حواس، عن تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

كما تحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالاقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، ودام استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأشار حواس إلى أن تاريخ المدينة يعود إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأوضح حواس أن العمل قد بدأ في هذه المنطقة للبحث عن المعبد الجنائزي الخاص بالملك، توت عنخ آمون، لأنه تم العثور من قبل على معبدي كل من "حور محب" و"آي".

وأضاف حواس أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

المصدر: RT