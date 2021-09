الذكاء الاصطناعي يصف لوحة روبنز من متحف لندن بأنها مزيفة

أثبت الذكاء الاصطناعي أن لوحة "شمشون ودليلة" التابعة للرسام الهولندي بول روبنز والموجودة في متحف لندن الوطني مزيفة بنسبة 90 %.

من المؤكد تقريبا أن اللوحة الفنية المنسوبة إلى الرسام الهولندي بيتر بول روبنز (1577-1640) "شمشون ودليلة"، والموجودة في متحف لندن الوطني هي لوحة مزيفة.

توصل علماء الفن التشكيلي السويسريون إلى هذا الاستنتاج بعد دراسة أجروها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية إن الخبراء استخدموا لمسح اللوحة التي اقتناها المتحف عام 1980 في مزاد لندن مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار)، برنامجا للذكاء الاصطناعي يستطيع التقاط أدق التفاصيل، بما في ذلك ضربات الفرشاة الفريدة لكل فنان تشكيلي.

وحسب العالمة، كارينا بوفوفيتشي، فقد تبيّن أن كل مربع للوحة مزيف بنسبة 90% تقريبا". وقالت:" أجرينا تجارب أخرى للتأكد من أننا لم نكن مخطئين، لكن النتائج كانت ذاتها".

وكانت قد استخدمت تلك التقنيات في وقت سابق لمسح لوحة أخرى، وهي A View of Het Steen in the Early Morning (منظر لـ هيت ستين في الصباح الباكر) المنسوبة إلى روبنز، والتي لم توضع موضع الشك في مؤلفه مطلقا. وأثبت الذكاء الاصطناعي أن هذا العمل الفني أبدعه بول روبنز باحتمال 98.76 ٪.

وقالت الصحيفة إن معلومات جديدة قد أكّدت افتراضات سابقة حول تزييف لوحة " شمشون ودليلة "، بينما يرى بعض الخبراء أن هذا العمل هو مجرد نسخة من لوحة روبنز الأصلية المفقودة والتي أبدعت عام 1610.

وقال ناطق باسم المتحف الوطني إن المتحف يأخذ دائما بعين الاعتبار البحوث الجديدة. وأوضح قائلا: "نحن ننتظر النشر الكامل للمعلومات حتى يمكن تقييم كل الأدلة بشكل صحيح." وأضاف:"حتى ذلك الحين لن تكون هناك أية تعليقات حول الموضوع".

المصدر: تاس