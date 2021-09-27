والد الفنانة المصرية حلا شيحة: "هي دلوقتي غير محجبة"

تحدث الفنان التشكيلي المصري أحمد شيحة عن ابنته حلا وقرار ابتعادها عن الوسط الفني، معلنا أنها لا ترتدي الحجاب الآن.

وفي تصريح لـ"نجوم F.M"، قال شيحة إن "حلا الآن لا ترتدي الحجاب، وعندما قررت خلع الحجاب كان قرارها بمفردها دون أن يؤثر عليها أي شخص".

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وأضاف: "حلا لما لبست الحجاب قولتها هيجي يوم حينما يمتلئ إيمانك هتعرفي أن ده لا دخل له بالله، ولما عادت ورفعت الحجاب رفعته بدون ما حد يأثر عليها وهي كانت قرأت طن كتب في الموضوع، وهي دلوقتي غير محجبة".

كما تطرق للحديث عن ظهور مذيعات محجبات قائلا إن "هذا يعد تمييزا، والتلفزيون في الماضي كان لديه شروط في ظهور أي إعلامي على الشاشات، منها أن يكون محايدا".

المصدر: "أخبارك"