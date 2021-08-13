مصر.. حلا شيحة ترد بعد نشر صورة جريئة لها

ردت الفنانة المصرية حلا شيحة بعد نشر عدد من الحسابات التي تحمل اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جريئة لها على مدار الأيام الماضية.

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وهاجمت حلا شيحة عبر حسابها الرسمي بعض الصحفيين قائلة: "بمناسبة الشائعات اللي كل شوية بتنزل عني وربط صور قديمة بعناوين صحفية مغرضة من صحفيين غير مهنيين، لا يحترموا مهنتهم ومسؤوليتهم العظيمة، حابة أوضح إني معنديش أي حساب رسمي على مواقع التواصل، إلا حسابي ده على الانستجرام".

وتابعت: "وبشكر فيسبوك على تعاونهم في إغلاق الحسابات المفبركة باسمي، وأتمنى من رؤساء التحرير المحترمين أن يختاروا الصحفيين المهنيين الحقيقيين حتى تكون صحفهم في ركب التطور والارتقاء ببلدنا العزيزة مِصر ونرتقي بأفكارنا وأخلاقنا بدلًا من الانشغال بالتفاهات ونشر الشائعات".

وأعادت بعض الصفحات المنسوبة لحلا شيحة عبر "فيسبوك" خلال الساعات الماضية نشر صور جريئة لها، من جلسات تصوير سابقة قد أثارت الجدل حولها، وهو ما أدى إلى حالة من الهجوم عليها خاصة بعد تصريحاتها الأخيرة التي تبرأت فيها من مشاهدها مع الفنان تامر حسني الذي شاركته بطولة فيلمه الأخير "مش أنا"، ليتهمها البعض بـ"الازدواجية" بسبب تلك الصور.

وأعلنت شيحة تبرؤها من الفيلم وتوبتها، ووصفت العمل بأنه "ما يرضيش ربنا"، وقالت إنها صورت العمل قبل عام ونصف العام من زواجها من الداعية معز مسعود.

المصدر: الوطن