الشركة المنتجة لفيلم "مش أنا" تقاضي حلا شيحة

ردت الشركة المنتجة لفيلم تامر حسني الجديد "مش أنا" والمملوكة للنجم تامر حسني، على البيان الأخير الذي نشرته حلا شيحة وأكدت خلاله أنها لم تحصل على الجزء الأخير من عقدها بالفيلم.

وأعلنت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال الأمر.

وجاء على الصفحة الرسمية للفيلم على "فيسبوك": "توضيح من الشركة المنتجة لفيلم "مش أنا" عما ذكرته الفنانة حلا شيحا بخصوص باقي مستحقاتها المادية".

وأضافت الشركة: "أستاذة حلا شيحة ما يتبقى من مستحقاتك دفعة الدوبلاج الذي امتنعتي عنه، وهي أقل دفعة مادية لك ومحفوظ ليكي داخل الشركة، وتحدثنا معكم أكثر من مرة لاستلامهم أو إرسال مفوض من طرفكم لاستلامهم، وذلك رغم امتناعك عن الدوبلاچ و تصوير الأفيش، ورفضنا التام لمقاضاتك قانونيا لامتناعك عنهم".

وتابعت: "لكن الشركة من الآن ستتوجه بجميع الإجراءات القانونية مستشهدة ببنود العقد المبرم، وشكرا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية