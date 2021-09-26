وفاة شيخ المؤرخين المصريين قاسم عبده قاسم

توفي يوم الأحد المؤرخ والمترجم الملقب بشيخ المؤرخين المصريين قاسم عبده قاسم عن عمر ناهز 79 عاما.

ولد المؤرخ والمترجم الراحل في 26 مايو 1942 بمحافظة القاهرة وهو مؤرخ ومترجم وأستاذ متفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب.

وحصل قاسم على الماجستير في تاريخ العصور الوسطى من جامعة القاهرة سنة 1972 بتقدير امتياز، ودكتوراه الفلسفة في العصور الوسطى من قسم التاريخ بجامعة القاهرة سنة 1975 بمرتبة الشرف الأولى، والتخصص الدقيق للدكتوراه: "تاريخ العصور الوسطى".

ومن الهيئات التي انتمى إليها قاسم عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، عضو اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين، عضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، عدد من الجمعيات العلمية في مجال التاريخ والفولكلور والاجتماع، والمشرف العام على دار عين للدراسات الإنسانية والاجتماعية منذ سنة 1991.

وحصل قاسم عبده قاسم على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1983، وشهادة تقدير للتميز في الإنتاج الأدبي من جمعية الآداب بمصر عام 1985، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من مصر عام 1983، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2008.​

المصدر: وسائل إعلام مصرية