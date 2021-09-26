أصالة تتغزل بزوجها: "هدية ربنا وأنا شريكة حياته وحبيبته"

تغزلت الفنانة السورية أصالة نصري بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بكلمات معبرة عن مدى حبها له.

وظهر الشاعر فائق حسن برفقة الفنان ماجد المهندس في فيديو أعادت أصالة مشاركته على موقع "تويتر"، وعلقت بالقول: "نعمه كبيره وهديه من رب العالمين غاليه بحمد الله عليها كل لحظه. أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".

نعمه كبيره وهديّه منّ ربّ العالمين غاليه بحمد الله عليها كلّ لحظه أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته @FaikHassanhttps://t.co/2wEjbuuAoF — Assala (@AssalaOfficial) September 25, 2021

وأعلنت أصالة زواجها من فائق حسن في 11 سبتمبر الجاري.

المصدر: RT