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أصالة تتغزل بزوجها: "هدية ربنا وأنا شريكة حياته وحبيبته"

الثقافة والفن

أصالة تتغزل بزوجها:
twitter/AssalaOfficial/media
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تغزلت الفنانة السورية أصالة نصري بزوجها الشاعر العراقي فائق حسن بكلمات معبرة عن مدى حبها له.

وظهر الشاعر فائق حسن برفقة الفنان ماجد المهندس في فيديو أعادت أصالة مشاركته على موقع "تويتر"، وعلقت بالقول: "نعمه كبيره وهديه من رب العالمين غاليه بحمد الله عليها كل لحظه. أنا زوجة فائق حسن وشريكة حياته وصديقته وحبيبته".

وأعلنت أصالة زواجها من فائق حسن في 11 سبتمبر الجاري.

المصدر: RT

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