الفنانة نسرين أمين تضع إدارة مهرجان الإسكندرية في موقف محرج

تسببت الفنانة المصرية نسرين أمين في أزمة هددت حفل افتتاح الدورة السابعة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي يقام حاليا داخل أحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

وحضرت نسرين أمين الحفل بعد انتصافه رغم اختيارها لتقديم فعاليات الحفل وإلقاء الكلمات التعريفية، وصعدت على خشبة المسرح في فقرة تكريم الفنانة سلوى خطاب.

وكان من المقرر أن تقدم الفنانة نسرين أمين حفل الافتتاح الذي انطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت، إلا أنها تأخرت عن الحضور في الموعد المحدد، لتضطر إدارة المهرجان لبدء الحفل بدونها.

ولجأت إدارة المهرجان إلي الإعلامية رشا سليمان زوجة المخرج هاني لاشين، لتقديم الحفل لإنقاذ الموقف.

وتخرجت نسرين أمين في قسم الدعاية واﻹعلان بكلية الفنون التطبيقية في جامعة حلوان، ثم انتسبت إلى "استوديو الممثل" من أجل دراسة التمثيل، وبعد مشاركتها في عدة أدوار صغيرة، قدمها المخرج يسري نصر الله في دور هام في فيلم "احكي يا شهرزاد"، شاركت بعدها في التمثيل في عدة مسلسلات، منها: "أبواب الخوف"، "شربات لوز"، "ذات"، "السبع وصايا"، "سجن النسا"، "عائلة زيزو".

المصدر: صحيفة "الوطن" المصرية