الإنترنت ينشر مقطع فيديو ترويجيا لفيلم روسي عن مصاصي الدماء

نشرت شبكة الإنترنت الأربعاء 22 سبتمبر مقطع فيديو دعائي لفيلم Empire V المستوحى من رواية الكاتب الروسي الشهير، فيكتور بيليفين.

وتولى إخراج الفيلم، فيكتور غينسبورغ، المعروف بإخراجه لفيلم Generation П (2011) الأسطوري الذي تم تصويره بناء على رواية الكاتب نفسه.

وتضم بطولة الفيلم نجوم السينما الروسية: بافل تاباكوف، فيرا ألينتوفا، مارينا زودينا ومغني الراب Oxxxymiron ( ميرون فيودوروف) وغيرهم. وسيعرض الفيلم في روسيا بدءا من 25 نوفمبر المقبل.

يذكر أن فيكتور بيليفين (من مواليد عام 1962) يعد من أكثر الكتاب الروس شعبية وشهرة. وإنه حائز عدد كبير من الجوائز الأدبية الروسية والأجنبية، بما فيها "بوكر الصغير" و"الكتاب الكبير" وغيرهما، كما إنه مؤلف للعديد من الروايات والقصص الخيالية الفلسفية، بما فيها، "آمون وراع"، "Generation П، "تشابايف والفراغ"، " "شمس لا تقهر" ( 2020)، "الإنسانية العابرة للحدود" (2021). وينشر الكاتب رواية واحدة كل عام وفقا لاتفاقية وقّعها مع دار طباعة ونشر.

أما روايته Empire V فتروي قصة حياة مصاصي الدماء في روسيا.

المصدر: تاس