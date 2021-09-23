الإعلامية المصرية ريهام سعيد تكشف ما تعانيه بعد إصابتها بكورونا

أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على حسابها عبر "إنستغرام" عن إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت سعيد صورة لرسغها وهي على السرير في أحد المستشفيات، وعلقت قائلة: "بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية".

وأضافت: "إحساس غريب وأت عندك حاجه مميتة.. بتراجع نفسك كتير وتحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت، كان دائما الغرض نفع الغير وإظهار الحقيقة".

وتابعت: "شكرا يا رب على حبك لي وشكرا على ابتلائك الكتير اللي بتدل على اهتمامك بي.. إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب، أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت إيه وكانت نيتي دائما إيه.. استحملت وصبرت على افتراء وظلم كتير".

وأردفت قولها: "يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالك من أولادي.. اذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل علي محنتي، أنا راضية بأي شيء".

وأضافت: "نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح، إنت بتاخد ذنب رهيب إنتوا بتاخدوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل، خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي وهاتقعدلك في أعز ما عندك".

وختمت: "أرجو الدعاء بالخير لي".

المصدر: RT