آندي وارهول: رمز للجرأة والحلم الأمريكي

يعد آندي وارهول أكثر الشخصيات الفنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تناقضا وجدلا. كان جريئا وجامعا بين الأضداد. كان فنانا ومصمما ومصورا ونحاتا وكاتبا... والقائمة تطول.

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طمح إلى أن تكون أعماله استهلاكية كالبرامج التلفزيونية، فأصبح رمزا للحلم الأمريكي ولثقافة البوب.

المصدر: RT