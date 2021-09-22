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آندي وارهول: رمز للجرأة والحلم الأمريكي

الثقافة والفن

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يعد آندي وارهول أكثر الشخصيات الفنية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تناقضا وجدلا. كان جريئا وجامعا بين الأضداد. كان فنانا ومصمما ومصورا ونحاتا وكاتبا... والقائمة تطول.

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ترويج الفن في عصر الاستهلاك
ترويج الفن في عصر الاستهلاك

طمح إلى أن تكون أعماله استهلاكية كالبرامج التلفزيونية، فأصبح رمزا للحلم الأمريكي ولثقافة البوب.

المصدر: RT

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