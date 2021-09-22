وفاة ويلي غارسون نجم Sex and the City عن عمر ناهز 57 عاما

توفي ويلي غارسون، الممثل الأمريكي المعروف بدوره في المسلسل الشهير Sex and the City، عن عمر يناهز 57 عاما.

وأعلن نجله بالتبني ناثين غارسون يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، عن خبر الوفاة، وكتب على موقعه على الإنترنت: "أحبك كثيرا يا أبي. ارقد بسلام وأنا سعيد جدا لأنك شاركتني جميع مغامراتك وتمكنت من تحقيق الكثير".

Our sweet pal #WillieGarson has passed on. Dear soul, rest easy. pic.twitter.com/sqgXC9YDDZ — Rob Morrow (@RobMorrow_) September 21, 2021

وفاز غارسون بقلوب محبي مسلسل HBO الشهير Sex and the City، والذي تم بثه لأول مرة في عام 1998 واستمر لمدة ستة مواسم، حيث لعب دور أقرب أصدقاء كاري برادشو، وكيل المواهب ستانفورد بلاتش.

ولم يقع الإعلان رسميا عن معلومات حول سبب وفاة غارسون، لكن مايكل باتريك كينغ، المنتج التنفيذي لمسلسل Sex and the City وAnd Just Like That قال في بيان يوم الثلاثاء إن غارسون كان مريضا.

There are no words. I love you dear brother. We are fewer pic.twitter.com/Q4Sblb7Nqw — TitusWelliver (@welliver_titus) September 21, 2021

وقال بيان من HBO: "كان ويلي غارسون في الحياة، كما هو الحال على الشاشة، صديقا مخلصا ونورا ساطعا للجميع في عالمه. لقد ابتكر واحدة من أكثر الشخصيات المحبوبة من HBO وكان أحد أفراد عائلتنا لما يقارب 25 عاما. نشعر بحزن عميق لمعرفة خبر وفاته ونقدم خالص تعازينا لأسرته وأحبائه".

Willie Garson was in life, as on screen, a light for everyone in his universe. He created one of HBO's most beloved characters and was a member of our family for nearly 25 years. We are deeply saddened to learn of his passing and extend condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/EPU4skdLL3 — HBO (@HBO) September 22, 2021

ووقع تشخيص إصابة الممثل الراحل بسرطان البنكرياس، لكن لم يتم تأكيده كسبب للوفاة.

وولد ويليام غارسون باسزامانت في نيوجيرسي عام 1964، وبدأ مسيرته الفنية سنة 1986.

المصدر: ذي غارديان