فيديو.. رقصة مثيرة لمحمد رمضان مع فاشينيستا كويتية (فيديو)

ظهر الفنان المصري محمد رمضان، في مقطع فيديو على "انستغرام" وهو يرقص مع الفاشينيستا الكويتية ​شوق الهادي على أنغام إحدى الأغاني.

وعلقت الهادي على الفيديو بتضمين اسم محمد رمضان مع رمز قلب. وبدا التناغم واضحا بين الإثنين وكأنهما أصدقاء منذ زمن.

وكان رمضان قد كشف عن تحضيراته لأغنية جديدة تعاون فيها مع مغني الراب الجزائري سولكينغ بروك. ونشر صورا برفقته، وعلق عليها قائلا: "قريبا MR 1 & SOOLKING".

المصدر: RT