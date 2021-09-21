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الفنان المصري حسن شاكوش: نجوم مصر كلهم شغالين بفلاشة

الثقافة والفن

الفنان المصري حسن شاكوش: نجوم مصر كلهم شغالين بفلاشة
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الفنان المصري حسن شاكوش
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علق مغني المهرجانات المصري حسن شاكوش على الغناء بفلاشة (playback)، قائلا: "حفلات الساحل ونجوم مصر كلها شغالين بفلاشة.. والناس بتختار الفلاشة علشان سعرها أرخص".

وأضاف شاكوش في تصريح لـ"إم بي سي مصر"،: "مش معنى إني بشتغل بفلاشة إني مش بعرف أغني".

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وتابع: "أما أقول للناس أجري بالفرقة بيقولوا السعر غالي، يقولولي تعال بالفلاشة".

وأردف قوله: "الفرقة متعرفش تطلع نفس المزيكا بتاعة المهرجان عشان كده بنستخدم الفلاشة".

 المصدر: "صدى البلد"

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