تفاصيل جديدة حول منع حسن شاكوش من الغناء في مصر

قال المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية في مصر طارق مرتضى، إن النقابة قررت سحب ترخيص الغناء من حسن شاكوش نهائيا بدون مدة محددة.

إقرأ المزيد

وأوضح أن سحب الترخيص تم على إثر أزمته الأخيرة مع رضا البحراوي، مؤكدًا أن شاكوش بعد سحب الترخيص لا يمت للنقابة أو المهنة بصلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" أن النقابة قررت إيقاف رضا البحراوي شهرا يضاف إلى الشهر السابق ليصبحا شهرين مع تحمله أجر فرقته الموسيقية خلال مدة الإيقاف، بناء على لجنة التحقيق والشؤون القانونية.

وأشار إلى أن استخدام الميكروفون في التراشق كما حدث بين شاكوش والبحراوي أمر مرفوض، معلقا: "نعمل على الحفاظ على المهنة والموسيقى والغناء، ولا يعنينا الشخص بقدر استخدامه للمسرح والألفاظ المستخدمة".

ولفت المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إلى أن شاكوش والبحراوي كان يجب عليهما الحفاظ على الموهبة والشهرة التي حباهم الله بها وأن يكونوا قدوة لبعض الشباب من معجبيهم.

وأكد أن النقابة تمتلك أحقية عقاب العضو حال الإخلال بمرحلة السلوك في أي وقت، موضحًا أن أعضاء النقابة إما عاملين يحصلون على بطاقة عضوية، أو منتسبين تمتد عضويتهم لمدة عام.

المصدر: الشروق