أشرف زكي يوجه رسالة للسيسي

وجه نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره الرئيس بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين، وأيضا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم.

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وقال زكي خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة قناة "cbc": "هذا الدعم له صدى عظيم داخل الأسرة الفنية، والشعور بالأمن والأمان".

وأضاف زكي: "نشكر الرئيس السيسي وبنقوله هذا التاج على رأسنا كلنا كممثلين ومبدعين، وحضرتك لمست قضيتين هامتين وهما التأمين والتأمين الصحي".

وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، الدكتورة نيفين القباج، وفريق العمل بالوزارة قاموا بمجهود كبير وعظيم: "بهنئ وأبارك لكل زملائي في النقابات كلها، التشكيلية والسينمائية والموسيقية، ده مجهود عظيم جدا بذل".

وتابع نقيب المهن التمثيلية: "فيه فنانين دخلهم من وظيفتهم، زي لاعيبة السيرك والفنون الشعبية والعرائس، خاصة أن الفنون الشعبية لها عمر افتراضي، زي لاعب الكرة، بعد مرحلة عمرية ميقدرش يشتغل، والسيرك كذلك وفناني العرائس، كل الناس دي دخلها موردها الوظيفي مفيش دخل آخر، وفيه ناس معندهمش مظلة اجتماعية أو صحية، وفيه ناس عندنا بقالها فترة مش شغالة أو رحلت وتركت أسر، وقرار النهاردة يشمل كل الفئات دي، وهم أعداد كبيرة، مش أقل من 20 ألف لـ 25 ألف عضو".

وكان الرئيس المصري قد وجه بشمول الفنانين في برامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة، مثل الشيخوخة والعجز والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم.

المصدر: "الوطن"