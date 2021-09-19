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الفنان محمد هنيدي يكشف سبب إعلانه اعتزال الفن

الثقافة والفن

الفنان محمد هنيدي يكشف سبب إعلانه اعتزال الفن
الفنان محمد هنيدي
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كشف الفنان المصري محمد هنيدي، سبب إعلانه اعتزال الفن واتجاهه للغناء في الأفراح الشعبية، بحسب منشور كتبه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال محمد هنيدي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن "هذا المنشور لا يعدو سوى مزاح مع جمهوره ليس أكثر، ولكنه عاود وفجر مفاجأة بإعلانه أن فكرة البوست ترجع إلى استعداده لبطولة مسرحية جديدة من إخراج خالد جلال، وسيظهر فيها بشخصية مطرب شعبي بحسب أحداثها".

وأوضح هنيدي، أنه سيعلن عن تفاصيل هذه المسرحية، اليوم الأحد، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأثار الفنان المصري حالة من الجدل، أمس السبت، بعد إعلانه عن اعتزال التمثيل، واتجاهه للغناء في الأفراح الشعبية، بحسب منشور كتبه عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الفنان أن ما حدث مجرد مزاح مع جمهوره.

المصدر: الوطن

 

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