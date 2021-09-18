الفنان محمد هنيدي يفاجئ جمهوره ويتخذ قرارا مثيرا للجدل

أعلن الفنان المصري محمد هنيدي، اليوم السبت، اتخاذه قرارا باعتزال التمثيل والتحول إلى مجال أغاني المهرجانات.

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وكتب هنيدي في تغريدة عبر "تويتر": "قررت النهاردة الصبح قرار مهم.. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب أفراح شعبي".

وأضاف الفنان المصري: "أي حد عنده فرح قريب هنزل ايميل لتلقي حجوزات الأفراح بدءا من نهاية شهر أيلول"، مطالبا متابعيه بعدم السخرية من ذلك قائلا: "وأرجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية".

قررت النهاردة الصبح قرار مهم .. قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمهنتي الجديدة كمطرب افراح شعبي — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 18, 2021

وأحدثت تغريدات هنيدي في هذا الصدد ردود فعل واسعة حيث انقسم المعلقون على التغريدات إلى عدة آراء، منهم من سخر منها مؤكدين أنها تأتي في إطار أسلوب هنيدي الكوميدي، فيما صدق آخرون ذلك مطالبين إياه بالعدول عن قراره، وكان هناك من هو بين مصدق ومشكك.

وأوشك هنيدي على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "الجواهرجي"، حيث ينتهي منه بشكل نهائى بعد أسبوعين، وهو يواصل التصوير بشكل يومي، ويجسد هنيدي في الفيلم دور "جواهرجي"، بينما تجسد الفنانة منى زكي دور زوجته، ويحدث بينهما العديد من المواقف فى إطار كوميدي.

وارجو عدم السخرية من قراراتي الصباحية — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 18, 2021

المصدر: تويتر+اليوم السابع