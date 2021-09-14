كونسيرفاتوار موسكو الحكومي يحتفل بالذكرى الـ155 لتأسيسه

احتفل كونسيرفاتوار موسكو الحكومي يوم 13 سبتمبر بالذكرى الـ155 لتأسيسه.

احتفل كونسيرفاتوار موسكو الحكومي يوم 13 سبتمبر بالذكرى الـ155 لتأسيسه. وشارك العديد من خريجيها البارزين في الاحتفالات التي استمرت يومين، بما في ذلك عازف الكمان يوري باشمت، عازف التشيلو ألكسندر كنيازيف، السوبرانو كيبلا غيرزمافا،عازف البيانو نيقولاي لوغانسكي.

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وأقامت الأوركسترا السيمفونية التابعة للكونسيرفاتوار مباشرة قبل الاحتفال حفلا موسيقيا في القاعة الكبرى للكونسرفاتوار، بقيادة المايسترو، فلاديمير يوروفسكي.

قال عميد الكونسيرفاتوار، ألكسندر سوكولوف في مراسم افتتاح الاحتفالات: " إن تاريخ 13 سبتمبر هو يوم ميلاد كونسيرفاتوار موسكو. والأمسية الموسيقية الكبيرة التي أعددناها اليوم استضافت نجوم الكونسيرفاتوار الذين يمثلون أجيالا مختلفة. وهذا أفضل دليل على النجاح الإبداعي في الكونسيرفاتوار الذي لا يتطلب التوثيق وجهود بيروقراطية أخرى ".

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وشكر، سوكولوف بشكل خاص النجوم الذين تمكنوا من حضور الاحتفال وتخلوا عن المشاركة في أمسيات أخرى.

ودويت في قاعة الاحتفال مؤلفات باخ ورخمانينوف وشيدرين وموزارت وفيردي وبرامز وتشايكوفسكي.

ووصف عازف التشيلو ألكسندر كنيازيف الكونسيرفاتوار بأن "البيت" بيته. قال:"لقد كنت هنا منذ بلوغي التاسعة عشرة من عمري. وأتذكر أنني قدمت حفلتي الموسيقية الأولى هنا في عام 1980، أثناء الألعاب الأولمبية بموسكو".

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في هذا اليوم، ووفقا للتقاليد، منحت إدارة كونسيرفاتوار ميداليات "نيقولاي روبنشتاين" الذهبية 5 أساتذة محترمين قضوا داخل جدران الكونسيرفاتوار فترة تزيد عن نصف قرن.

يذكر أن كونسيرفاتوار موسكو الحكومي الذي يحمل اسم تشايكوفسكي. تأسس عام 1866 بمبادرة من المؤلف الموسيقي وعازف البيانو، أنطون روبنشتاين وبدعم من الأميرة الأعظمية إيلينا بافلوفنا.

وبدعوة من روبنشتاين، حضر الفنانان المشهوران فرديناند لوب وبرنارد كوسمان إلى موسكو ليشاركا في تأسيس الكونسرفاتوار ويلقيا محاضرات فيه، وأصبح المؤلف الموسيقي الروسي العظيم بيوتر تشايكوفسكي الذي يحمل الكونسيرفاتوار اسمه منذ عام 1940، أستاذا فيه أيضا. وفي عام 2003 ، مُنح كونسيرفاتوار موسكو الوضع القانوني للجامعة، وهي اليوم إحدى جامعات الموسيقى الرائدة في روسيا والعالم.

يضم كونسيرفاتوار موسكو 7 كليات وأقسام دراسية مشتركة. وتعمل هنا الفرق الموسيقية وفرق الأوركسترا والجوقات وغيرها.

من بين الخريجين المشهورين في كونسيرفاتوار موسكو، المؤلف الموسيقي، ومؤلف نشيد الاتحاد السوفياتي والاتحاد الروسي ألكسندر ألكساندروف، عازفا البيانو ديفيد وفلاديمير أشكنازي، عازف الكمان يوري باشميت، عازف البيانو دينيس ماتسوف، والمؤلفون الموسيقيون نيقولاي ميدتنر، سيرغي رخمانينوف، ألكسندر سكرابين، أندريه إشباي، ألكسندرا باخموتوفا، عازف البيانو سفياتوسلاف ريختر، عازف التشيلو مستيسلاف روستروبوفيتش والعديد من الشخصيات المشهورة عالميا في الفن الموسيقي.

وقد بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى أساتذة كونسيرفاتوار موسكو وطلابه وخريجيه حيث هنأهم بالذكرى اليوبيلية. وقد نشر موقع الكرملين الإلكتروني نص البرقية.

المصدر: تاس