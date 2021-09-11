فوز فيلم فرنسي عن الإجهاض بالجائزة الأولى في مهرجان البندقية

فاز فيلم "الحدث" الفرنسي بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان البندقية اليوم السبت، صوّر دراما قاسية عن الإجهاض غير القانوني في الستينات من القرن الماضي.

وفيلم "الحدث" للمخرجة أودري ديوان هو ثاني فيلم فرنسي يفوز بمهرجان كبير منذ شهر يوليو الذي شهد تتويج فيلم "تيتان" بالسعفة الذهبية في مهرجان مدينة كان.

ونال فيلم "يد الله"، للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو، جائزة لجنة التحكيم الكبرى، ويحكي قصة المخرج الشخصية وفقدان والديه عندما كان مراهقا.

كما فازت النيوزيلندية جين كامبيون بجائزة الأسد الفضي كأفضل مخرجة عن فيلم الدراما "قوة الكلب".

المصدر: "رويترز"