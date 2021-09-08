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الآلاف يشاركون في مراسم تأبين الموسيقي اليوناني الشهير ثيودوراكيس (صور)

الثقافة والفن

الآلاف يشاركون في مراسم تأبين الموسيقي اليوناني الشهير ثيودوراكيس (صور)
Reuters
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شارك آلاف اليونانيون اليوم الأربعاء في مراسم تأبين الناشط والموسيقي العالمي الشهير ميكيس ثيودوراكيس الذي نقلت أعماله الثقافة اليونانية إلى العالمية في أواخر القرن العشرين.

واجتذبت مراسم التأبين التي أقيمت له مسؤولين بارزين ومواطنين عاديين احتشدوا تحت المطر خارج كاتدرائية بوسط أثينا.

وقالت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو في رثائه بكاتدرائية متروبوليتان في أثينا "سيظل دائما معنا، جذوره ستظل راسخة في الذاكرة الجمعية لأمتنا".

الآلاف يشاركون في مراسم تأبين الموسيقي اليوناني الشهير ثيودوراكيس (صور)
Reuters

وتوفي ثيودوراكيس يوم الثاني من أغسطس عن عمر يناهز 96 عاما. وكان تأليفه لموسيقى فيلم زوربا اليوناني عام 1964 قد أسهم في إعطاء انطباع عن اليونان بأنها مكان للاستجمام والتحرر من هموم الحياة للملايين في الخارج.

أما بالنسبة لليونانيين فهو يلخص تاريخ أمة من خلال الصراع الطبقي والمقاومة على مدى نصف قرن مضى.

الآلاف يشاركون في مراسم تأبين الموسيقي اليوناني الشهير ثيودوراكيس (صور)
Reuters

المصدر: "رويترز"

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