مهرجان "تشيخوف" يعرض مسرحية مستوحاة من الرقص الكلاسيكي الهندي

يقدم مهرجان "تشيخوف" المسرحي في موسكو للجمهور الروسي مسرحية "الحياة" التي تعرضها الفرقة برئاسة الراقصة الهندية المشهورة عالميا، آديتي مانغالداس.

وتقام العروض أيام 7 و8 و9 سبتمبر على خشبة مسرح "موسسوفيت" بموسكو.

وقال ناطق باسم المهرجان إن الجمهور الروسي سيطلع لأول مرة من خلال مشاهدة المسرحية المذكورة على رقص "كاتهاك" الهندي الكلاسيكي بأداء رائع تقدمه الراقصة ومصممة الرقص الهندية، آديتي مانغالداس.

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وتتألف المسرحية من جزئين حيث يتغنى الجزء الأول بالحياة وكل تجلياتها. أما الجزء الثاني فيخرج عن حدود تقاليد الرقص الهندي ويميل إلى عرض الرقص المعاصر.

وقالت الراقصة موضّحة مغزى مسرحيتها "الحياة" إن الجزء الأول للمسرحية عبارة عن استعراض عيد الحياة، كما تستعرضه رقصة "كاتهاك" الهندية الكلاسيكية. أما الجزء الثاني فهو محاولة للإجابة عن سؤال ما معنى الزمن ولماذا تنقطع الحياة؟.

ويعتبر ذلك، حسب الراقصة، سؤالا ملحا جدا في أيامنا هذه حيث يسود وباء فيروس كورونا العالم أجمع وتنقطع الحياة في كل مكان وزمان.

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يذكر أن، آديتي مانغالداس، يعتبرها الجمهور والعالمي الهندي ثائرة في مجال الرقص لقدرتها على التصدي للرأي العام والتقاليد المتفق عليها من قبل الجميع، وإنها تفاجئ العالم أجمع بأدائها الرائع وطاقة الرقص المميزة والجمع بين الرقص الكلاسيكي وألوان الرقص المعاصر.

يذكر أن مهرجان "تشيخوف" المسرحي الدولي غيّر العام الجاري توقيتاته وبرنامجه بسبب انتشار وباء "كوفيد – 19" في العالم. وبدأت عروضه في 14 مايو الماضي لتنتهي في 26 ديسمبر المقبل. ويضم البرنامج 13 مسرحية تمثل 11 بلدا. والعرض التالي الذي سيقام في 9 – 11 نوفمبر المقبل هو مسرحية " يوميات الخزر، صائدو الأحلام" المستوحى من الرواية الفلسفية للشاعر والروائي والمترجم الصربي المشهور، ميلوراد بافيتش، الذي أبدع روايته "يوميات الخزر" التي اعتبرها النقاد أول رواية للقرن الـ21 تتضمن شيفرة للكون.

المصدر: تاس