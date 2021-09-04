وفاة أحد المشاركين في برنامج سوبر ستار في موسمه الأول (صورة)

توفي الفنان الفلسطيني، محمد لافي، الذي شارك في برنامج "سوبر ستار" في موسمه الأول عام 2003 ، ونعاه زملاؤه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي.

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ونعت الفنانة السورية، رويدا عطية، الراحل وشاركت صورة له عبر "انستغرام"، معلقة: "محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق عم قول الله يرحمك والوجع اللي عم حس فيه ما الو وصف".

وتابعت: "يا رفيق ذكرياتنا بالمر والحلو راح تبقى بالقلب دايما يا غالي إنت، الله يصبرنا على فراقك ويصبر أهلك وكل محبينك، هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان أحلى مافيه زعل ولا تعب، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما نعت الفنانة، ديانا كرزون، الفنان محمد لافي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وكتبت: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الطيب، محمد لافي، الله يرحمك".

ومحمد لافي شاب فلسطيني الأصل عاش في الكويت واستطاع إنهاء دراسته الثانوية ولم تعوقه كل الصعوبات التي واجهها في حياته، فكان قد فقد بصره في عمر الـ14 عاما نتيجة خطأ طبي، وشارك في سوبر ستار 2003 وحظي بجماهيرية وشعبية كبيرة وقتها.

وفي الموسم الأول من سوبر ستار سنة 2003، تواجد مع محمد لافي كل من رويدة عطية، ملحم زين، سعود أبوسلطان، وائل منصور، شادي أسود، مرعي سرحان، نانسي زعبلاوي، صابر هواري، سعد جمال الدين، وهيثم سعيد.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: "RT"+"صدى البلد"