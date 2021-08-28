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الإمارات تمنح إقامتها الذهبية للفنانة المصرية شيماء سيف

الثقافة والفن

الإمارات تمنح إقامتها الذهبية للفنانة المصرية شيماء سيف
instagram/shimaaseif
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أعلنت الفنانة شيماء سيف حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات، موجهة رسالة شكر لحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

ونشرت الفنانة صورة للإمارات عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، وأعلنت حصولها على الإقامة الذهبية في الإمارات.

وكتبت على الصورة: "كل الشكر والتقدير لحكومة أبوظبي ولهيئة الثقافة والفنون على دعمها الدائم للفنانين والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله مصر والإمارات ودائما وأبدا يد بيد".

المصدر: RT

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