مصر.. محمد صبحي ينتقد ارتفاع أسعار الأحذية والملابس بطريقته الخاصة (فيديو)

نشر الفنان المصري محمد صبحي فيديو من كواليس مسلسل "يوميات ونيس" مع الفنانة الراحلة سعاد نصر، عبّر من خلاله عن انتقاده لارتفاع أسعار الأحذية والملابس بالخارج.

وظهر صبحي في الفيديو وهو يقول: "أول جزمة لقيتها بـ3600 جنيه ويعني أنا بروح لندن يبقى قدامي جزمة بـ400 جنيه إسترليني وقدامي جزمة بـ40 جنيه إسترليني وأم 40 جنيه ذوقها أحلى والكلام ده كان سنة 1980، والـ3600 جنيه كانوا أكنهم 12 ألف جنيه دلوقتي"، مضيفا: "أنا لو شفتها ملبسهاش لأني مستحرم الحاجات دي".

وتابع: "لأول مرة رأي محمد صبحي في الأسعار المبالغ فيها للملابس..أنا ألبس جزمة بـ12 ألف جنيه".

المصدر: "الوطن"