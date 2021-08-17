الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن إصابتها بكورونا: دور سيء جدا

علقت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا التي اكتشفتها خلال شهر عسلها، وأعلنت عنها بعد 6 أيام فقط من عقد قرانها في أحد فنادق القاهرة.

وردت الخطيب على تعليق أحد متابعيها السائلين عن حالتها الصحية قائلة: "الحمد لله دور سيء جدا جدا".

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وأعلنت إصابتها منذ بضعة أيام، معتذرة لكل حاضري عقد قرانها، وطلبت منهم التزام العزل المنزلي بشكل مؤقت لحين التأكد من سلامة حالتهم الصحية، داعية لهم بالصحة والعافية.

واستطاعت تصدر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بعقد قرانها، حيث إنها اختارت أن تعقد قرانها على أيدي مأذونة، وذلك الأمر غير معتاد في المجتمع المصري وغير منتشر.

وتزوجت الخطيب من رجل الأعمال رمضان حسني الذي يعد من أشهر رجال الأعمال في مصر.

المصدر: "القاهرة24"