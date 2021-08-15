وفاة الموسيقار العراقي فتح الله أحمد متأثرا بمضاعفات كورونا

نعى تجمع "فنانو العراق" الفنان العراقي المعروف والموسيقار فتح الله أحمد، الذي وافته المنية في المستشفى بالإمارات إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وقال صلاح فتح الله، نجل الموسيقار: "حالة الوالد حرجة جدا، تم نقله إلى غرفة الانعاش أمس وهو تحت التخدير.. دعواتكم للوالد".

وأحمد من مواليد 1957، وهو ملحن وموزع موسيقي عراقي بارز، وعميد سابق لمعهد الدراسات الموسيقية بالعراق.

عمل قائدا للفرقة الموسيقية للفنان كاظم الساهر وموزعا لكثير من أعماله، ويعد أول عراقي يؤسس التوزيع الموسيقي للأغنية على مستوى العراق.

غادر أحمد بغداد منذ عدة سنوات واستقر في الإمارات، وأنجز عدة سيمفونيات إحداها للإمارات، كما ترأس قبل عامين لجنة تحكيم برنامج "الزمن الجميل" الذي عرض على قناة "أبوظبي".

أعلن مؤخرا أنه انتهى من التوزيع السيمفوني والأوركسترالي كاملا للوحات "ملحمة جلجامش"، وفي انتظار أن يغنيها كاظم الساهر.

المصدر: وكالات