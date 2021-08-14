أصالة نصري: "السيسي قائد لا يعرف المستحيل"

أشادت الفنانة السورية أصالة نصري بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد تدشينه مدينة "سايلو فودز" للصناعات الغذائية مؤخرا، وأعدت أغنية كرّستها لهذا المشروع.

وكتبت عبر "إنستغرام": "لا تغلق الحياة بابا بوجه من أحبها وأنا من عشاقها.. تعلمت من هذا الوطن العظيم الذي اخترته سكني بأن لا شيء مستحيلا، فإرادتي أقوى من الظروف ودائما هناك فرصة للسعادة فقط علينا أن نؤمن بالأمل ونراه يتحقق لتصبح الدنيا لها طعم جديد".

وتابعت: "هنيئا لمصر بصناعها بقيادة عظيمة حكيمة عادلة في ظل قائد لا يعرف المستحيل.. عبد الفتاح السيسي".

المصدر: الوطن