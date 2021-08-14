اكتشاف خنجر نادر في الهند عمره أكثر من 2200 سنة (صورة)

عثر علماء آثار في قرية كونتاجاي في ولاية تاميل نادو جنوب الهند على قطعة أثرية نادرة، عبارة عن خنجر حديدي يعتقد أن عمره يتراوح بين 2200 و2500 عام ويعود لحضارة كيلادي.

وتم العثور على خنجر كيلادي بجوار بقايا هيكل عظمي بشري داخل جرة دفن، وهي واحدة من 25 جرة دفن تم اكتشافها في الموقع نفسه خلال الأشهر الستة الماضية، ولا تزال شفرة خنجر الحديد متصلة ببقايا المقبض الخشبى الأصلي ويأمل العلماء أن يساعد الخشب في تحديد تاريخ السلاح وبالتالي أيضا القطع الأثرية الموجودة بالقرب منه، حسب ما ذكر موقع ancient-origins.

An iron dagger from over 2,000 years ago, found in South India, points to an “unknown” parallel civilization to the Sangam Period cultures and may rewrite Indian history! https://t.co/YCeDGKV3Hn — Ancient Origins (@ancientorigins) August 13, 2021

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن خنجر الحديد هو الأول من نوعه الذى يتم العثور عليه فى موقع التنقيب فى كيلادي، ويبدو أنه تم تصنيعه للقتال اليدوي.

ويتميز الخنجر بشفرة مقاس 16 بوصة (40 سم)، وتم العثور عليه مكسورا، بدون مقبضه الخشبي، داخل الجرة، وتم دفنه مع عظام بشرية، في تربة مضغوطة ساعدت في الحفاظ على كل شيء جيدا.

بينما يعتبر خنجر كيلادي فريدا بالنسبة للمنطقة التي تم اكتشافه فيها، فإن أسلوبه مشابه للأسلحة التي استخدمها المحاربون والتي امتدت من القرن السادس قبل الميلاد تقريبا إلى القرن الثالث قبل الميلاد، وكان هذا وقتا مجيدا بشكل خاص في تاريخ جنوب الهند، عندما تمكنوا من إنشاء مملكة موحدة والحفاظ عليها.

المصدر: صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية