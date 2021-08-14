 
مباشر

أول رسالة من الممثلة دنيا سمير غانم للأصدقاء والجمهور بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز

الثقافة والفن

أول رسالة من الممثلة دنيا سمير غانم للأصدقاء والجمهور بعد وفاة والدتها الفنانة دلال عبد العزيز
Reuters facebook @DoniaSGOfficial
دنيا سمير غانم ووالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزبز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1v1

وجهت الممثلة المصرية، دنيا سمير غانم، رسالة مفتوحة إلى أصدقائها وجمهورها، بعد نحو أسبوع من وفاة والدتها الفنانة دلالة عبد العزيز.

إقرأ المزيد
تحذيرات للمصريين بعد وفاة دلال عبد العزيز
تحذيرات للمصريين بعد وفاة دلال عبد العزيز

وفي منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، قالت دنيا سمير غانم: "شكرا لكل الناس اللي بتحبنا وواقفة جنبنا و بتسأل علينا و بتراعي مشاعرنا..ده طبيعي بين الأصدقاء و الأقارب".

وأضافت: "لكن أنا بكتب للجمهور العظيم اللي بالنسبة لنا مابقاش جمهور بنقدمله أعمال بس..هم والله كلهم أهلي و إخواتي، و دعواتهم و مساندتهم كلها بتوصلنا.. ربنا يخليكم لينا.. هفضل أشكركم طول عمري علي احساسكم بينا".

وتابعت: "شكرا لكل أهلنا و إخواتنا في الوطن العربي كله..ربنا يسعدكم و يحفظ لكم حبايبكم يا رب.. بابي و مامي حبايبي ربنا يرحمكم و يسعدكم حبايبكم اللي أسعدتوهم طول حياتكم جنبنا".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا