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بالصور.. أول الحاضرين من الفنانين لوداع الراحلة دلال عبد العزيز

الثقافة والفن

بالصور.. أول الحاضرين من الفنانين لوداع الراحلة دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز
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وصل عدد من النجوم المصريين إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، في انتظار وصول جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز للاشتراك في توديعها إلى مثواها الأخير.

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شاهد إنطلاق مراسم جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز
شاهد إنطلاق مراسم جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

وكان أول الحاضرين الفنانة، إلهام شاهين، بصحبة الإعلامية هالة سرحان، وميرفت أمين، ونهال عنبر، والإعلامية بوسي شلبي، والفنانة شيرين، وهند عاكف، والمنتج أحمد السبكي، والفنان محمد الشقنقيري.

وقد خرج  جثمان الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، من مسجد مستشفى زايد التخصصي، إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليه، وتشييعه لمثواه الأخير.

بالصور.. أول الحاضرين من الفنانين لوداع الراحلة دلال عبد العزيزالهام شاهين وهالة سرحان

ورافق جثمان الفنانة دنيا سمير غانم، وإيمي سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن الرداد.

وكانت دلال عبد العزيز قد وافتها المنية أمس السبت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عاما.

بالصور.. أول الحاضرين من الفنانين لوداع الراحلة دلال عبد العزيزالفنانة شيرين
بالصور.. أول الحاضرين من الفنانين لوداع الراحلة دلال عبد العزيز
بالصور.. أول الحاضرين من الفنانين لوداع الراحلة دلال عبد العزيزالمنتج أحمد السبكي
بالصور.. أول الحاضرين من الفنانين لوداع الراحلة دلال عبد العزيز
بالصور.. أول الحاضرين من الفنانين لوداع الراحلة دلال عبد العزيز
بالصور.. أول الحاضرين من الفنانين لوداع الراحلة دلال عبد العزيز

المصدر: بوابة الأهرام

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