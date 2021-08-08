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شاهد إنطلاق مراسم جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز

أخبار العالم العربي

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خرج جثمان الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز، من المستشفى التي قضت فيها أيامها الأخيرة، متجها إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، حيث سيتم أداء صلاة الجنازة عليها عقب صلاة الظهر

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ورافق الجثمان لحظة خروجه من المستشفى الفناناتان دنيا وإيمي سمير غانم ابنتا الراحلة اللتان حرصتا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة في سيارة الموتى مع والدتهما وتقبيلها.

وكان عدد من الفنانات من المقربات من دلال حرصن على حضور غسل وتكفين الراحلة منهن الفنانة المعتزلة شمس البارودي والفنانة سهير البابلي إلى جانب صديقتها المقربة ميرفت أمين، التي انهارت ودخلت في نوبة بكاء مريرة لعلاقتها الوثيقة بالفنانة الراحلة.

وتوافد عدد من الفنانين والعاملين في الوسط الفني لأداء صلاة الجنازة على الراحلة، منهم الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان والمنتج أحمد السبكي.

وحضر الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد زوجا دنيا وإيمي سمير غانم، إلى جانب عدد من الفنانين المقربين من دلال منهم ميرفت أمين.

ويجري دفن جثمان دلال عبدالعزيز عقب صلاة الجنازة في مدافن العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل سمير غانم، الذي سبقها إلى الرفيق الأعلى قبل 75 يوما.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT+المصري اليوم

 

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