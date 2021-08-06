إعلان نتائج المصوّتين عبر الإنترنت لمسابقة أندريه ستينين 2021

أعلنت لجنة التحكيم الدولية لمسابقة أندريه ستينين 2021 العالمية للتصوير الصحفي عن نتائج تصويت المشاركين عبر الإنترنت لاختيار أفضل صورة مشاركة في المسابقة.

وأفضل صورة في مسابقة أندريه ستينين 2021 وفقا للمصوتين عبر الإنترنت هي العمل الفردي للمشارك رفيد يسار من بنغلاديش "المزارع السعيد"، والتي تحكي عن فلاح يعرض حصاد القرنبيط. حيث نالت هذه الصورة إعجاب ما يقرب من ربع أصوات المصوتين عبر الإنترنت.

وفي هذا الاطار عبر يسار عن أمله في أن يساعده الاعتراف بعمله هذا من قبل جمهور واسع النطاق، على تحقيق حلمه في أن يصبح مخرجاً، منوهاً بأنه يدرك تماماً بأن التصويت الشعبي لا يعني على الاطلاق الفوز بالجائزة الكبرى، لكن كل صوت يحصل عليه هو عبارة عن دعم حقيقي. وقال أنا في الواقع لا أعرف ما إذا كان هناك من بين المشاركين أي شخص يتوق أكثر مني للفوز بهذه المسابقة. ولكن مهما كان الأمر فالفوز سيكون من نصيب الأقوى.

ومن خلال المراسم التي ستجري عن بعد سوف تكشف مسابقة أندريه ستينين في نهاية شهر سبتمبر القادم النقاب عن اللغز الرئيسي في هذا العام، والحديث يدور عمّن سيحصل على الجائزة الكبرى، وسيتم كذلك تسمية الفائزين المدرجين في القائمة المختصرة لعام 2021. وتعتزم الجهة المنظمة بحسب التقاليد المعترف بها، للبدء في جولة دولية لأعمال الفائزين حول مدن العالم بحلول نهاية العام الجاري.

عن المسابقة

تهدف مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي، التي تقوم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" بتنظيمها تحت رعاية اللجنة الروسية لليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت اهتمام المجتمع إلى كل ما هو متعلق بمجال التصوير الصحفي المعاصر. وهذه المسابقة عبارة عن منصة للمصورين الشباب الموهوبين والذين يتمتعون بالإحساس المرهف والمنفتحين على كل ما هو جديد، والذين من خلال أعمالهم يعملون على لفت انتباهنا إلى الأشخاص وكل ما يدور حولهم من أحداث.

وتهدف مسابقة "أندريه ستينين" إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى مهام التصوير الصحفي الحديث.

وشارك في المسابقة :

القناة التلفزيونية الحكومية الروسية بالكامل "روسيا كولتورا"

القناة التلفزيونية "موسكو 24"

وبوابة المعلومات والأخبار "فيستي"

المشاركون من الإعلام الدولي في المسابقة:

- وكالة أنباء وراديو سبوتنيك.

- قناة وبوابة "روسيا اليوم"

- وكالة أنباء "أسكا نيوز"

- دار النشر الروسي "إندبيندنت ميديا"

- وكالة أنباء "تيلام"

- وكالة أنباء "آنا"

- مجموعة شنغهاي يونايتد ميديا ​​

- بوابة الويب لصحيفة "تشاينا ديلي"

- بوابة الويب "ذا بيبر"

- شبكة الميادين الإعلامية

- وكالة أنباء "برينسا لاتينا"

- بوابة الإنترنت "دي بي دبليو"

- في وضع شركاء القطاع، يتم دعم المسابقة من قبل اتحاد الصحفيين في روسيا

- بوابة معلومات "يونغ جورناليستس"

- بوابة الصور الروسية

- البوابة الإلكترونية لمدرسة التصوير "أكاديمية التصوير"

- مجلة "فوتو أرجنتينا"

- نادي التصوير الصحفي في نيودلهي

- مجلة "إل إف مغازين"

- بوابة "كل ما يتعلق بالصور"

- مجلة "فوتوغرافي إي واي إي"

- مجلة "آرت دوك"

بوابة الإنترنت "آي فوتو تشانيل"

- منصة شركاء الدولية (مهرجان فوتون)

المصدر: RT