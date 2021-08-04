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"فوربس": المغنية ريانا دخلت نادي أصحاب المليارات في العالم

الثقافة والفن

Reuters
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قدّرت مجلة "فوربس" ثروة نجمة البوب ريانا بنحو 1.7 مليار دولار وصنفتها أغنى مغنية في العالم، مشيرة إلى أن الفن ليس المصدر الوحيد لثروتها الطائلة هذه.

وأشارت فوربس إلى أن نحو 1.4 مليار دولار من ثروة النجمة المولودة في باربادوس واسمها الحقيقي روبن فينتي يأتي من حصة تبلغ 50 بالمئة من علامة تجارية لمستحضرات التجميل "فينتي بيوتي".

وأضافت المجلة أن باقي ثروة ريانا تأتي من حصتها في شركة "سافدج فينتي" للملابس الداخلية ودخلها كمغنية وممثلة.

وبينت أن المغنية تأتي في المرتبة الثانية بعد أوبرا وينفري في قائمة أغنى النساء في مجال الترفيه. 

المصدر: "رويترز"

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