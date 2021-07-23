معرض "ماكس-2021" يعرض فيلم "الطيار" عن أبطال الحرب الوطنية العظمى

شهد معرض "ماكس – 2021" الدولي للطيران الجمعة 23 يوليو أول عرض لفيلم "الطيار" العسكري الروسي من إخراج رينات دافايتياروف.

ويكرس الفيلم السينمائي لمأثرة الطيارين السوفيت إبان الحرب الوطنية العظمى (1941 – 1945).

إن الشخصية الرئيسية للفيلم هو الطيار العسكري، نيقولاي كوكليف الذي تحطمت مقاتلته "إيل – 2" وسقطت في الغابة بمنطقة احتلها الجيش الألماني. ويحاول الطيار البطل النجاة والبقاء على قيد الحياة بعد أن حاصرته الذئاب ومجموعة من النازيين.

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واستوحي الفيلم من رواية "قصة الرجل الحقيقي" بقلم الكاتب السوفيتي بوريس بوليفوي وبطله الطيار إليكسي ماريسيف الذي نجا في الغابة الشتوية بعد إسقاط طائرته من قبل الألمان، ثم عاد يقود طائرته رغم بتر قدميه.

وقد قدم الفيلم في معرض "ماكس – 2021" للطيران منتجاه، دميتري بريستانسكوف وفلاد رياشين. وتضم بطولة الفيلم الفنانيْن بيوتر فيودوروف وآنا بيسكوفا وكذلك الطيار فلاديمير بارسوك الذي قاد طائرة "إيل – 2" الحربية.

يذكر أن عرض الفيلم جرى بدعم من مؤسسة "روستيخ" الحكومية وشركة "سوخوي". وسيعرض الفيلم في دور السينما الروسية في ديسمبر المقبل الذي يصادف حلول الذكرى الـ80 لانتصار القوات السوفيتية في معركة موسكو عام 1941.

المصدر: تاس