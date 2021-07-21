انطلاق المهرجان الدولي للأفلام الكردية في موسكو

انطلقت أعمال المهرجان الأول للأفلام الكردية في موسكو اليوم الأربعاء، حيث سيستمر حتى الـ25 من شهر يوليو الجاري بمشاركة 35 عملا فنيا.

وتتضمن الأعمال الفنية أفلاما سينمائية وقصيرة ووثائقية، من أجزاء كردستان الأربعة وعرض عدد من الأعمال لمخرجين أجانب.

وشاركت في مراسم افتتاح المهرجان شخصيات معروفة في الثقافة والفن الكردي وممثلو قنصليات بعض الدول وممثلو الجاليات الكردية، كما تمت دعوة عدد من الممثلين والمخرجين والمعدين من تركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا للمهرجان.

وشملت مراسم الافتتاح فرش السجادة الحمراء والبوفيه وكلمات الترحيب، وافتتاحية المهرجان ستكون بعرض فيلم من إنتاج مخرجات نساء، كما سيتم اختتام مراسم الافتتاح بأفلام من إخراج نسوي أيضا.

وسيتم عرض "برومو" فلم "بنات الشمس" من إخراج إيفا حسون، الذي ترشح لجائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان عام 2018، ويتحدث عن نضال النساء الكرديات اللواتي وقعن في الأسر لدى "داعش".

وسيتم عرض فلم "اللاجئ الصغير" للمخرج بوطان قوبادي، وفيلم للمخرج بهمن قوبادي، وفيلم "زاكروس" للمخرج سهيم عمر خلف من كردستان العراق وعدد من الأفلام السينمائية الكردية.

وستختتم أعمال المهرجان بعرض فلم "بيت بلا سقف" للمخرجة سولين يوسف.

يذكر أن كافة أفلام المهرجان شاركت في سنوات مختلفة في المهرجانات الدولية ونالت جوائز قيمة.

المصدر: "رووداو"