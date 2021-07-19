معرض وندوة "الحرف والفنون التراثية المصرية" في مكتبة "لينين" بموسكو

يعقد اليوم، 19 يوليو، في مركز وثائق المنظمات الدولية التابع لمكتبة الدولة الروسية الشهيرة باسم "مكتبة لينين"، معرض وندوة "الحرف والفنون التراثية المصرية".

وتقام الفعالية بنظام أونلاين في إطار مهرجان "عام التعاون الإنساني بين روسيا ومصر".

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وينسّق الندوة كل من مكتبة الدولة الروسية والمكتب الثقافي المصري لدى سفارة جمهورية مصر العربية بموسكو. أما إدارة ندوة الطاولة المستديرة فتتولاها المستشرقة الروسية، وكبيرة المختصّين في قسم العلاقات العامة بقناة "RT" الفضائية التلفزيونية الروسية بموسكو، آنا بيليكوفا.

وسيلقي الأستاذ فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية لدى وزارة الثقافة المصرية محاضرة في إطار الندوة.

يذكر أن أستاذ كلية الفن التطبيقي في جامعة القاهرة فتحي عبد الوهاب عثمان السعيد من مواليد 1970 شغل عامي 2017 – 2018 منصب رئيس مركز الحرف التقليدية في صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية ، وتولى عام 2018 رئاسة الصندوق. وقام بإنتاج طقم المائدة Marquis المصنوع من البورسلين. كما يتولى الإشراف العلمي على المجلة الأكاديمية في كلية الفنون بجامعة بغداد.

وسينضم إلى حوار الطاولة المستديرة الخبراء الروس الرائدون، وكذلك ممثلون عن سفارة مصر لدى موسكو ومكتبة الدولة الروسية. وبين الخبراء المشاركين، فاسيلي كوزنيتسوف رئيس مركز الدراسات العربية والإسلامية في معهد الاستشراق لدى أكاديمية العلوم الروسية ومساعد أستاذ في كلية السياسة العالمية بجامعة موسكو الحكومية، إيغور سيد الكاتب والصحفي وعالم الأنثروبولوجيا وغيرهما.

وسيفتتح كذلك بالتوازي معرض للحرف التقليدية والفنون التراثية المصرية المعاصرة في مكتبة الدولة الروسية، والتي سوف تتضمن منتجات النحاس والبورسلين والخشب التقليدية.

وستستمر أعمال المعرض حتى 24 يوليو الجاري في غرفة المطالعة بمركز وثائق المنظمات الدولية التابع لإدارة المطبوعات الرسمية لمكتبة الدولة الروسية.

المصدر: مكتبة الدولة الروسية