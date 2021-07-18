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صحيفة مصرية: ياسمين عبد العزيز في غيبوبة وحالتها خطرة بعد خضوعها لعملية جراحية

الثقافة والفن

صحيفة مصرية: ياسمين عبد العزيز في غيبوبة وحالتها خطرة بعد خضوعها لعملية جراحية
الفنانة ياسمين عبد العزيز
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كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز دخولها في غيبوبة، بعد خضوعها لعملية جراحية، أمس السبت، ما استدعى وضعها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

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وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لصحيفة "الوطن" المصرية، إن الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز، يرافقها حاليا داخل المستشفى، ومعه وائل عبدالعزيز، شقيق زوجته، مضيفا أن الحالة الصحية للأخيرة خطرة.

وتصدرت ياسمين عبد العزيز، تريندات البحث الأكثر تداولا على موقع "غوغل" ، بسبب مرضها الناتج عن خطأ طبي في أثناء إجراء عملية جراحية في الرحم.

وقالت صحيفة "الوطن" نقلا عن صديقة مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز للصحيفة: "هي تمر بحالة صحية خطيرة إثر خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية كبيرة أدى لتدهور حالتها الصحية"، موضحة أنها على وشك الخضوع لعملية جراحية كبيرة أخرى.

وكانت ياسمين تجري عملية استئصال ورم لمفاوي في الرحم، مؤكدة أنها تعرضت لخطأ طبي استلزم بقائها في العناية المركزة وتجهيزها لجراحة ثانية.

وكان الفنان أحمد العوضي قد أعلن عن خضوع زوجته ياسمين عبد العزيز لعملية جراحية، أمس السبت عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب جمهورها بالدعاء لها لتجاوز أزمتها الصحية بسلام.

المصدر: "الوطن"

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