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"حالتها خطرة".. شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يطلب الدعاء لها

الثقافة والفن

انستغرام
الفنانة ياسمين عبد العزيز
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كشف الفنان المصري وائل عبد العزيز، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أن حالتها الصحية خطرة بعدما خضعت لجراحة أمس السبت، مطالبا جمهورها بالدعاء لها.

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وكتب عبد العزيز، منشورا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "صباح الخير.. أنا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".

ولفت الفنان أحمد العوضي، في وقت سابق إلى خضوع زوجته لعملية جراحية على حسابه في "فيسبوك" وقال: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

المصدر: "الوطن"+"فيسبوك"

 

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