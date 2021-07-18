"حالتها خطرة".. شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز يطلب الدعاء لها

كشف الفنان المصري وائل عبد العزيز، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مؤكدا أن حالتها الصحية خطرة بعدما خضعت لجراحة أمس السبت، مطالبا جمهورها بالدعاء لها.

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وكتب عبد العزيز، منشورا عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "صباح الخير.. أنا كل الي هقدر اقوله دالواقتي ادعوا لياسمين حالتها خطرة".

ولفت الفنان أحمد العوضي، في وقت سابق إلى خضوع زوجته لعملية جراحية على حسابه في "فيسبوك" وقال: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

المصدر: "الوطن"+"فيسبوك"