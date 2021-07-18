الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تخضع لعملية جراحية صعبة

كشفت صحيفة "الوطن" المصرية، نقلا عن مصدر مقرب، آخر التطورات الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، بعد الإعلان عن خضوعها لعملية جراحية.

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وأشارت "الوطن" إلى أنه وبحسب المصدر، فإن الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز "مستقرة"، و"تتواجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، بعد أن خضعت لعملية جراحية استغرقت ساعات".

وأوضح المصدر أن "الفنانة المصرية، قبل دخولها غرفة العمليات، شددت على المقربين منها عدم الإفصاح عن أي تفاصيل حول نوع العملية الجراحية في الفترة الحالية، وبناء على رغبتها تكتم أفراد أسرتها وأصدقاؤها المقربون، على نوع العملية الجراحية، فيما اكتفى الفنان أحمد حلمي، أحد الأصدقاء المقربين لياسمين عبد العزيز، بالقول عبر حسابه في "فيسبوك" بقوله "عملية صعبة".

ولفت الفنان المصري، أحمد العوضي، زوج ياسمين عبد العزيز، في وقت سابق، إلى خضوع زوجته لعملية جراحية على حسابه في "فيسبوك"، وقال: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم، اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".

وفي منشور آخر، أكمل العوضي: "يمكن ببان قدامكم دايما قوي..لكن الحقيقة أنا دلوقتي أضعف إنسان على وجه الأرض عشان أنا روحي مش معايا..أنا ضعيف جدا من غيرك.. إنتي لازم تبقي كويسة ولازم تقومي بالسلامة..أنا لأول مرة أكتب من غير ما أكون مفكر أنا بكتب إيه وهكتب إيه..بس إنتي هتقومي إن شاء الله بإذن الله عشان إنتي وعداني وعد وهتتفذيه".

وتوجه إلى ياسمين قائلا: "أنا عاوزك تبقي كويسة وتقومي عشان أقولك إني لو كنت ببينلك إني بحبك مرة فالحقيقي واللي جوايا إني بحبك ألف مرة..وأنا دلوقتي مش قوي زي ما إنتي بتشوفيني أنا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا..لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما إنتي بتاخدي قوتك مني أنا كمان باخد قوتي منك..قومي عشان أنا بحبك..بحبك أكتر بكتيير من كل الكلام اللي أنا كتبته..أكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من أيام حلوة ومواقف صعبة مرت علينا..أكتر بكتير حتى من الموقف اللي إحنا فيه دلوقتي..أنا بحبك".

المصدر: "الوطن" + RT