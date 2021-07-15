صفية العمري تكشف عن شائعة "دمرت" حياتها

كشفت الفنانة المصرية، صفية العمري، في أول ظهر لها بعد غياب طويل، عن شائعة طاردتها لفترات طويلة ودمرت حياتها، مشيرة إلى إصابتها بالعصب السابع وظلت لفترات طويلة تتعالج منه.

وقالت العمري خلال لقاء تلفزيوني إن هناك شائعة دمرت حياتها، وهي الترويج بأنها أجرت عملية تجميل فاشلة أدت الى تشويه وجهها، مؤكدة أنها أصيبت بالعصب السابع وظلت لفترات طويلة تتعالج منه، وأدى ذلك إلى ارتخاء في عضلة العين وشلل في الجزء الأيسر من وجهها.

وأضافت أنها أصيبت بهذا المرض أثناء تصويرها فيلم "صاحب الإدارة بواب عمارة"، مؤكدة أنها قدمت مشهدا وهي مريضة وتضع "الشال" على وجهها، حيث جسدت شخصية امرأة مصابة بشلل وتجري على الجسر، فخرج الدور طبيعيا.

وأشارت العمري، إلى أن طبيبها كان يحضر أعمال التصوير، مؤكدة أنها تماثلت للشفاء بعد حصولها على الأدوية اللازمة وتناول الفتيامينات المطلوبة. كما أكدت أنها لا تشعر بالوحدة لابتعادها عن الساحة الفنية، وإنما بسبب بعدها عن أولادها.

المصدر: RT