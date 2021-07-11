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فنان مصري يدخل العناية المركزة إثر إصابته بجلطة في القلب

الثقافة والفن

فنان مصري يدخل العناية المركزة إثر إصابته بجلطة في القلب
Reuters Amr Dalsh
العلم المصري
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كشفت نجلاء عبد السلام، زوجة الفنان المصري، مجدي عبيد، تواجد زوجها في العناية المركزة إثر إصابته بجلطة في القلب.

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وعلى حسابها الشخصي في "فيسبوك"، قالت نجلاء عبد السلام: "اللهم أنت الشافي المعافي اشفي مجدي".

وأضافت: "أتمني من كل الأصدقاء يدعولو..مجدي ما زال في الرعاية المركزة، وبشكر كل الأصدقاء اللي وقفو جنبي في الأزمة اللي احنا فيها".

تجدر الإشارة إلى أن مجدي عبيد هو مخرج وممثل مسرحي، أخرج ومثل العديد من المسرحيات بمسرح الثقافة الجماهيرية منذ عام 1985، وشارك في العديد من المسلسلات، منها "أفراح القبة" و"بدون ذكر أسماء"، و"أبو العروسة 2"، كما اشتهر بدور "حسين أبو الروس"، في مسلسل "حديث الصباح والمساء". 

المصدر: RT + "الوطن"

 

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