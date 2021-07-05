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رحيل أول مخرج سوفيتي يحصل على جائزة الأوسكار

الثقافة والفن

رحيل أول مخرج سوفيتي يحصل على جائزة الأوسكار
Sputnik Evgeny Odinokov
المخرج فلاديمير مينشوف
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غيّب الموت المخرج الروسي البارز المخضرم فلاديمير مينشوف الذي توفي الاثنين 5 يوليو في موسكو عن عمر يناهز 82 عاما مصابا بفيروس كورونا.

أفاد بذلك ناطق باسم ورشة "موسفيلم" السينمائية بموسكو وقال:" أصبح يوم 26 يونيو من المعلوم أن المخرج مينشوف أصيب بفيروس كورونا، وقالت وسائل الإعلام آنذاك إن المرض لم يكتسب شكلا خطيرا. إلا أن فلاديمير مينشوف لم يستطع بسبب المرض حضور مؤتمر حزب "روسيا العادلة، في سبيل الحقيقة" الذي رشحه العام الجاري للعضوية في مجلس الدوما (البرلمان الروسي).

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يذكر أن، فلاديمير مينشوف، هو الممثل والمخرج وكاتب السيناريو ومدير البرامج التلفزيونية والأستاذ في معهد الفنون السينمائية. ومنحته عام 1981 أكاديمية السينما الأمريكية جائزة أوسكار السينمائية للأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية لإخراجه فيلم" موسكو لا تؤمن بالدموع".

ومن أفلامه المشهورة الأخرى " الحب والحمام"،" حسد الآلهة"، "شيرلي -ميرلي"،"يرماك" وغيرها من الأفلام السينمائية التي مثلت مجد وفخر السينما السوفيتية والروسية.

المصدر: تاس

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