مخرج "موسكو لا تؤمن بالدموع" يحتفل بعيد ميلاده الـ80 (فيديو)

يحتفل المخرج السينمائي الروسي البارز والحائز جائزة أوسكار فلاديمير مينشوف يوم 17 سبتمبر بعيد ميلاده الـ80 .

ولد فلاديمير مينشوف في مدينة باكو بأذربيجان وأنهى عام 1970 دورة الدراسات العليا الخاصة بالإخراج السينمائي في المعهد الحكومي لفن السينما وقبل ذلك درس في ورشة معهد موسكو الفني.

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وذاع صيته بعد أن أخرج عام 1980 فيلم "موسكو لا تؤمن بالدموع" الذي نال عام 1981 جائزة أوسكار السينمائية الأمريكية للأفلام غير الناطقة باللغة الإنجليزية ومن أهم إنجازاته السينمائية فيلم "الحب والحمامات" و"حسد الآلهة" و"شيرلي – ميرلي" وغيرها.

وتزوج مينشوف من الممثلة السينمائية والمسرحية المعروفة، فيرا ألينتوفا، التي قامت بأداء الدور الرئيس في فيلمه "موسكو لا تؤمن بالدموع"، أما ابنتهما، يوليا مينشوفا، فهي ممثلة ومقدمة برامج في التلفزيون الروسي.

المصدر: تاس