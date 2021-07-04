"التاج الفوتوغرافي".. معرض فني في القاهرة بين متحفي المجوهرات والمركبات الملكية - صور

أقيم بمتحف المركبات الملكية في القاهرة معرض "التاج الفوتوغرافي"، في إطار التعاون بين متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية ومتحف المركبات الملكية ببولاق بالقاهرة ونادي "عدسة".

وقالت مديرة متحف المجوهرات الملكية، ريهام شعبان، إن "المعرض يضم 136 صورة فوتوغرافية احترافية لمجموعة من 56 فنانا".

وأضافت: "تمثل المشاركات الصور الفوتوغرافية لمدينة الإسكندرية الملكية بمبانيها الفخمة، ومنها قصر المنتزه واستاد الإسكندرية الرياضي، ومتحف الإسكندرية القومي، وكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية".

وتابعت: "يحتوي المعرض على صور لمتحف المجوهرات الملكية وبعض من مقتنياته والحديقة الخاصة به، ومن المقرر أن يستمر لـ10 أيام".

وحرص زوار متحف المركبات الملكية على التجول داخل المعرض والاستمتاع بمشاهدة الصور وما تجسده من معالم مدينة الإسكندرية.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT