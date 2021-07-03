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عمرو دياب في أول ظهور له بعد شائعات مرضه وحجزه بالمستشفى (فيديو)

الثقافة والفن

عمرو دياب في أول ظهور له بعد شائعات مرضه وحجزه بالمستشفى (فيديو)
Reuters facebook @AmrDiab
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ظهر الفنان المصري الشهير، عمرو دياب، في حفل زفاف كبير بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بعد شائعات عن نقله لأحد المستشفيات الكبرى بالدقي.

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وبين مقطع فيديو غناء عمرو دياب في حفل زفاف وسط حضور العروسين والحضور.

وكانت شائعات انتشرت في وقت سابق حول نقله لأحد المستشفيات الكبرى بالدقي بسبب أزمة صحية وعلى أثرها أجرى منظار في المعدة بسبب مشاكل صحية قد تعرض لها خلال الفترة الماضية، وتم حجزه لعدة ساعات إلى أن استعاد صحته.

المصدر: "الوطن" + RT

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