 
مباشر
عاجل
مسؤول أمريكي: على إيران التواصل مع "الطاقة الذرية" فورا لضمان استمرار اتفاق المراقبة

فيلم عن متحف الأرميتاج الروسي يدرج على 3 برامج في مهرجان فرنسي

الثقافة والفن

فيلم عن متحف الأرميتاج الروسي يدرج على 3 برامج في مهرجان فرنسي
Twitter
المخرج تيمور بكمامبيتوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qp1l

تم إدراج فيلم "الأرميتاج" الذي صُوّر بواسطة هاتف "آيفون" في الورشة السينمائية للمخرج الروسي المشهور، تيمور بكمامبيتوف، على 3 برامج في مهرجان الدعاية التجارية "أسود كان".

صرح بذلك ناطق باسم ورشة Bazelevs السينمائية في حديث أدلى به يوم 24 يونيو لوكالة "تاس".

إقرأ المزيد
"الإرميتاج" يحصد 20 مليون زيارة افتراضية بعد إغلاقه

وقال الناطق إن فيلم الفيديو الذي يستغرق عرضه 5 ساعات تم تصويره بواسطة هاتف iPhone 11 Pro Max. وتعتبر مشاركة الورشة الروسية السينمائية في برامج مهرجان " أسود كان" الدولي أول إنجاز لها على الصعيد الدولي، وليس على الصعيد الروسي، حيث اشتهر، رئيس الورشة، تيمور بكمامبيتوف، بإخراجه لأفلام دعاية تجارية روسية.

وقد دخل فيلم الأرميتاج برامج المهرجان "أونلاين فيلم"، "فيلم فيروسات"، "الثقافة والمضمون".

وشارك في تصوير الفيلم 100 فنان زاروا 45 قاعة لمتحف الأرميتاج وصوروا 588 رائعة للفن التشكيلي.

وتولت إخراج الفيلم المخرجة الروسية، أكسينيا غوغ. وقام بتصويره دافيد هايزنيكوف.

ورافقت مشاهد الفيلم تصاميم باليه وأداء قدمه الفنان، كيريل ريختر.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا