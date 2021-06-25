فيلم عن متحف الأرميتاج الروسي يدرج على 3 برامج في مهرجان فرنسي

تم إدراج فيلم "الأرميتاج" الذي صُوّر بواسطة هاتف "آيفون" في الورشة السينمائية للمخرج الروسي المشهور، تيمور بكمامبيتوف، على 3 برامج في مهرجان الدعاية التجارية "أسود كان".

صرح بذلك ناطق باسم ورشة Bazelevs السينمائية في حديث أدلى به يوم 24 يونيو لوكالة "تاس".

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وقال الناطق إن فيلم الفيديو الذي يستغرق عرضه 5 ساعات تم تصويره بواسطة هاتف iPhone 11 Pro Max. وتعتبر مشاركة الورشة الروسية السينمائية في برامج مهرجان " أسود كان" الدولي أول إنجاز لها على الصعيد الدولي، وليس على الصعيد الروسي، حيث اشتهر، رئيس الورشة، تيمور بكمامبيتوف، بإخراجه لأفلام دعاية تجارية روسية.

وقد دخل فيلم الأرميتاج برامج المهرجان "أونلاين فيلم"، "فيلم فيروسات"، "الثقافة والمضمون".

وشارك في تصوير الفيلم 100 فنان زاروا 45 قاعة لمتحف الأرميتاج وصوروا 588 رائعة للفن التشكيلي.

وتولت إخراج الفيلم المخرجة الروسية، أكسينيا غوغ. وقام بتصويره دافيد هايزنيكوف.

ورافقت مشاهد الفيلم تصاميم باليه وأداء قدمه الفنان، كيريل ريختر.

المصدر: تاس