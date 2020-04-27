"الإرميتاج" يحصد 20 مليون زيارة افتراضية بعد إغلاقه

حصدت المشاريع الافتراضية التي أعدها "الإرميتاج" في روسيا نحو 20 مليون مشاهدة بعد تعليق عمله بسبب انتشار فيروس كورونا، بحسب مدير المتحف ميخائيل بيوتروفسكي، 26 أبريل لقناة "بطرسبورغ"

إقرأ المزيد

وأوضح بيوتروفسكي، قائلا إن المتحف لم يغلق، بل انتقل تعامله مع الجمهور إلى نظام افتراضي أو نظام أونلاين. وأضاف أن مهمة المتحف هي حفظ التحف وصيانتها وإطلاع الضيوف عليها. أما الارتياد الافتراضي للمتحف فإنه يعد الجمهور كي يستمع هواة الفنون لمحاضرات نظرية عن أهم التحف ويتلقوا معلومات عن الفنانين ومغزى أعمالهم الفنية.

وقال:" لقد حصدنا نحو 20 مليون مشاهدة لمشاريعنا الافتراضية، أي 4 ملايين مشاهدة تقريبا كل أسبوع. وذلك بفضل التكنولوجيات الحديثة واعتماد شبكات التواصل الاجتماعي".

ويرى، بيوتروفسكي، أن إطار أونلاين هو إطار جديد وأكثرعمقا وحداثة للتعامل مع الجمهور.

واعترف أنه مشاريع أونلاين لمتحفه تُشاهد كل يوم.

يذكر أن متحف الإرميتاج في بطرسبورغ أوقف عمله مؤقتا في مارس الماضي لانتشار وباء فيروس كورونا في روسيا والعالم. وأعد المتحف بدلا من ذلك مشاريع أونلاين الخاصة بالاطلاع على تحفه باللغات الروسية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

ونظم المتحف يوم 26 مارس الماضي مشروعا افتراضيا خاصا باللغة الإيطالية دعما لموظفي فرع الإرميتاج في البندقية.

المصدر: تاس