6 متاحف روسية تدخل التصنيف العالمي للأكثر شعبية

تصدر متحف "اللوفر" الفرنسي التصنيف العالمي لأكثر المتاحف الـ100 شعبية The Art Newspaper حيث ارتاده عام 2019 9.6 مليون شخص.

أما متحف الصين الوطني الذي احتل المرتبة الثانية في التصنيف فارتاده 7.39 مليون شخص.

إقرأ المزيد

وشغلت متاحف الفاتيكان المرتبة الثالثة حيث ارتداها 6.88 مليون شخص.

ويحتل متحف الأرميتاج المرتبة الثامنة في التصنيف (4.47 مليون شخص) ولم تتغير مكانته في التصنيف مقارنة بعام 2018.

أما متاحف الكرملين فتأتي في المرتبة الـ17 (نحو3.1 مليون شخص) وبعدها متحف تريتياكوف (2.84 مليون) في المرتبة الـ20 والمتحف الروسي الحكومي في بطرسبورغ (2.39 مليون) في المرتبة الـ25 ومتحف بوشكين للفنون الجميلة (1.48 مليون) في المرتبة الـ 46 ومتحف "الكراج" (828.5 ألف شخص) في المرتبة الـ96.

وتقدم كلها في التصنيف العالمي لأكثر المتاحف الـ100 شعبية.

المصدر: تاس