زوجة الفنان الراحل سيد مصطفى تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته

كشفت منى مصطفى، زوجة الفنان المصري الراحل سيد مصطفى، الذي توفي اليوم السبت، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاته.

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وقالت مصطفى، إن زوجها مع الساعات الأولى من صباح اليوم شعر بتعب مفاجئ وقال: "مش قادر أتنفس" متابعة: طلبنا سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى ولكن كان السر الإلهي طلع وحدثت الوفاة بالسادسة في صباح اليوم.

وتابعت "شعر بتعب مفاجئ ومع وصول سيارة الإسعاف فارق الحياة".

وأشارت زوجة الراحل، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إلى أن جثمان الفنان الراحل سيد مصطفى، حاليا داخل المنزل وليس بأحد المستشفيات، موضحة أنه "يتم تغسيله وتكفينه حاليا تمهيدا للصلاة علي الجثمان ودفنه في مقابر السيدة عائشة".

وأوضحت أن "الأسرة ستستقبل العزاء بالمقابر ولن يتم إقامة أي سرادق للعزاء في ظل ظروف تفشي فيروس كورونا الحالية، مطالبة جمهوره ومحبيه بخالص الدعوات له بالرحمة والمغفرة".

المصدر: الوطن